Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 8 Maj 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Drini Zeqo

Headliines 8 Maj 2025

Robert Prevost zgjidhet Papa i ri. I pari amerikan në krye të Vatikanit, do të quhet Papa Leone XIV

Papa i ri është Robert Prevost. Ai është 69-vjecc dhe bëhet kështu Papa i parë amerikan, Prevost, 69 vjeç, shihet si reformator.

Gazetari amerikan: Berisha mund të udhëtojë në SHBA. Berisha: U provua që ishin vendime politike e korruptive

Gazetari amerikan Marc Caputo njofton se Departameti i Shtetit do te lejoje liderin demokrat, Sali Berisha te udhetoje drejt shteteve te Bashkuara. Berisha thote se vendimi provon qe shpallja non grata ishte vendim politik dhe korruptiv.

Rama: PS merr nga 78 deri në 88 mandate në 11 maj. Zbulon zonat ku do të ketë rritje

Kryeministri Rama parashikon se Partia Socialiste do te fitoje nga 78 deri ne 88 mandate ne zgjedhjet e 11 majit, c’ka do te perbente fitoren me te madhe te saj nen drejtimin e Rames. Ai zbuloi edhe qarqet ku sipas tij socialistet do te kene rritje.

PD: Krim zgjedhor me votën e diasporës. KQZ i kërkon raport DHL-së për votat në Greqi

Partia Demokratike jep alarmin se me voten e diasporës ne Greqi po ndodh nje krim elektoral dhe kërkon numërim me vete. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkon nje raport te detajuar kompanisë “DHL” qe bën shpërndarjen e zarfeve.

Ulet avioni i parë në aeroportin e Vlorës. Rama: Më shumë punësim e zhvillim për zonën

Ulet avioni i pare ne Aeroportin e ri Ndërkombëtar te Vlorës. Bëhet fjalë për një ulje certifikuese, por fluturimet e rregullta pritet te nisin pas disa muajsh. Kryeministri Rama thotë se kjo vepër do te sjelle punësim e zhvillim per zonën.

Nis nesër “Giro d’Italia”. Prezanton Shqipërinë në botë, do të shihet në 200 nga 800 milionë persona

Nis nesër ne Shqipëri “Giro D’Italia”, një prej aktiviteteve çiklistike me te mëdha te globit, i cili do ta prezantoje vendin tone ne 200 vende të botës për 800 milionë telespektatorë. Pjesëmarrës do te jene disa nga çiklistët me elitare.

/tvklan.al