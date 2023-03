Lajme Tv Klan 8 Mars 2023, ora 19:30

20:54 08/03/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 8 Mars 2023

Ekspertim psikologjik për vrasësin Dan Hutra. Prokurorët dyshojnë për gjendjen e tij mendore.

Dan Hutra, autori i vrasjes së 3 grave dhe plagosjes së 3 të tjerave mund t’i nënshtrohet një ekspertimi psikologjik. Prokurorët dyshojnë për gjendjen mendore të 41-vjeçarit që shkaktoi masakrën e 1 marsit në Tiranë.

Kim: Shqipëria, shëmbull në rajon për refuzimin e ndikimit rus dhe investimet kineze.

Ambasadorja Juri Kim vlerëson Shqipërinë si shembull qe duhet ndjekur per refuzimin qe i ka bere ndikimit rus. Ajo shpreh mbështetje për “Procesin e Berlinit”, duke ftuar vendet e rajonit të punojnë për të rrëzuar pengesat ndaj lëvizjes së lirë.

Rama në Panairin e Berlinit: Shqipëria, kampione e turizmit në Ballkan në 2023.

Kryeministri Edi Rama thotë se synimi i qeverisë shqiptare është që vendi ynë të jetë kampion i Ballkanit në turizëm deri në vitin 2030. Deklaratën e bëri në një takim me investitorë gjermanë ku tha se Shqipëria ka jo vetëm natyrën, por edhe traditën.

Bechtel Enka do të ndërtojë Korridoret 8 dhe 10 në RMV për 1.3 miliardë Euro.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut firmos kontratën me kompaninë amerikane Behtel Enka për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D, pjesë të të cilave lidhen me Shqipërinë. Investimi do të kushtojë 1.3 miliardë euro për 110 kilometra autostradë.

OKB kundër planit të Britanisë së Madhe për emigrantët: Mohon të drejten për azil.

Plani radikal i qeverise britanike që ndalon hyrjet e jashtëligjshme të të gjithë të huajve kritikohet ashpër nga Kombet e Bashkuara. Agjencia e saj për refugjatët paralajmëron se do ta çojë këtë projektligj në gjykatat ndërkombëtare.

Shqiptarët zgjedhin emra të huaj për fëmijët: INSTAT: Më shumë Amelia e Noel.

Çiftet e reja zgjedhin emra të huaj për fëmijët e tyre. Një studim i i fundit i INSTAT vëren se Amelia është emri më i përhapur për vajzat dhe Noel për djemtë. Zbehet trendi i prindërve që bashkonin emrat e tyre për fëmijët.

