Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 8 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Reis Çiço
Headlines
KiE, gati për monitorimin e vendoreve: Të merren parasysh sugjerimet për reformën territoriale
Këshilli i Europës pret një ftesë nga qeveria për të monitoruar zgjedhjet vendore në Shqipëri. Për Klan News, raporterët e KiE-së kërkojnë zbatimin e rekomandimeve mbi reformën territoriale, ndërsa theksojnë se konsultimi për të ishte i pamjaftueshëm.
Berisha: Kandidatë të përbashkët për vendoret. Të bashkohemi për të shpëtuar Shqipërinë
Kryetari i PD-së, Sali Berisha, thotë se të gjitha forcat që janë në opozitë me qeverinë duhet të bashkohen për të dalë me kandidatë të përbashkët për zgjedhjet vendore. Ai thekson se ata që kërkojnë largimin e tij në protestë nuk janë studentët.
Ndryshojnë rregullat e punësimit në administratë. Pirdeni: Drejtorët në vlerësim 360 gradë
Reforma “Shkalla e Meritës” do të vendosë rregulla të reja për punësimet në administratën publike. Për TV Klan, ministrja Adea Pirdeni thotë se të gjithë drejtorët do të përfshihen në një vlerësim 360 gradë, ndërsa synohet edhe një hapje ndaj sektorit privat.
BB: 1 në 5 punonjës të ekspozuar nga “IA”. Ekspertët: Disa profesione kanë përfitime prej saj
Banka Botërore bën të ditur se në çdo pesë punonjës në Europë, përfshirë edhe Shqipërinë, njëri prej tyre është i ekspozuar ndjeshëm ndaj inteligjencës artificiale. Por ekspertët thonë se disa profesione kanë nisur të kenë përfitime nga përdorimi i saj.
Masakra në Poloni, autori vrau edhe familjen. Ishte i ndikuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë
Detaje të reja kanë dalë në dritë nga masakra e djeshme me nëntë viktima në Krakovë të Polonisë. Autori, një 25-vjeçar, vrau edhe prindërit dhe motrën e tij, ndërsa, sipas autoriteteve, ai ishte i ndikuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë.
Kombëtarja nis nesër grumbullimin, stërvitja e parë e hapur për tifozët
Kombëtarja shqiptare do të nisë nesër grumbullimin për ndeshjet e fundit të Ligës së Kombeve. Kuqezinjtë do të zhvillojnë stërvitjen e parë të hënën, e cila do të jetë e hapur për tifozët. Sfidat do të transmetohen pa asnjë pagesë në TV Klan.
/tvklan.al