Lajme Tv Klan 8 Qershor 2022, ora 19:30

Shpërndaje







20:58 08/06/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 8 Qershor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 8 Qershor 2022

SHBA dhe BE mbështesin ‘’Ballkanin e Hapur’’. Rama: Të mos qëndrojmë me kurriz nga njëri-tjetri

Shtetet e Bashkuara te Amerikes dhe Bashkimi Europian shprehin mbeshtetjen per “Ballkanin e Hapur”. Ne samitin e Ohrit, ku mungoi vetem Kosova, kryeministri Rama tha se vendet e rajonit nuk e kane luksin te qendrojne me kurriz nga njeri – tjetri.

Një urë 310 m do lidhë Velipojen me Ulqinin. Rama dhe Abazoviç prezantojnë projektin

Një urë 310 metra e gjatë do të lidhë Velipojën me Ulqinin. Projekti paraprak u prezantua në samitin e Ohrit nga kryeministrat e Shqipërisë dhe Malit të Zi. Rama dhe Abazoviç thanë se kjo do të lehtësojë lëvizjen mes vendeve.

Plagoset Marklen Haka. ‘’I forti’’ i shpëton atentatit të dytë

Marklen Haka një person me precedentë penalë plagoset në një tjetër atentat në zonën e Niklës në Fushë Krujë. Kjo është hera e dytë që ai u shpëton atenateve pas sulmit në oborrin e shtëpisë në 2019-ën ku u vra halla e tij.

Bordi rrit çmimin e naftës. Një liter shitet me 258 Lekë. Ulen benzina e gazi.

Bordi i Transparences rrit ne 258 leke cmimin e naftes, duke e cuar ne nivelin me te larte qe prej ngritjes se tij. Rritja eshte pasoje e shtrenjtimit te arit te zi ne bursat nderkombetare. Pesojne ulje te lehte benzina dhe gazi.

Moti bën kthesë ekstreme. Përmbytje në disa zona, bien 10 gradë temperaturat

Moti ben kthese ekstreme. Shirat e rrembyer perfshijne thuajse gjithe vendin, duke shkaktuar permbytje ne disa zona, nderas temperaturat bien me 10 grade. Sinoptikanet parashikojne mot te paqendrueshem edhe ne vijim.

Shpresë për ndeshjen kundër Izraelit . Në sulm rikthehen Broja dhe Uzuni

Rriten shpresat per nje rezultat pozitiv ne ndeshjen e dyte per eliminatoret e Liges se Kombeve. Ne perballjen me Izraelin, trajneri Edi Reja do te kete ne dispozicion te sulmit edhe Armando Brojen e Myrto Uzunin.