Lajme Tv Klan 8 Qershor 2023, ora 23:00

00:20 09/06/2023

Lajme, edicioniinformativ ora 23:00 data 8 Qershor 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 8 Qershor 2023

Rama, draft për Scholz e Macron për asociacionin: Kosova rrezikon veriun për shkak të liderve të saj

Kryeministri Rama i dorezon presidentit Makron dhe kancelarit Sholc, nje draft te hartuar nga eksperte te huaj per gjetjen e nje zgjidhje per Asociacionin ne Kosove. Rama thote se Kosova rrezikon veriun per shkak te liderve te saj. Reagime ne Tirane e Prishtine.

Deputetët e akuzojnë për situatën në kryesi, Basha: Dënoj çdo akt dhune e shantazhi

Vijojne perplasjet mes deputeteve demokrate per situaten e krijuara ne mbledhjen e kryesise. Disa prej tyre fajesuan sot drejperdrejte Lulzim Bashen si orkestrues te dhunes, presionit e shantazheve, por Basha thote se distancohet nga dhuna.

Gjykata lë në burg Vangjush Dakon. Avokati: Masë ekstreme, vendimet ishin kolegjiale

Vangjush Dako doli sot para Gjykates se Posacme per t’u njohur me masen e sigurise. Ish -kryebashkiaku deklaroi se nuk kishte pergjegjesi ligjore per dy ceshtjet qe akuzohet dhe kerkoi nje mase me te bute. Pritet vendimi i Gjykates.

Targat gjermane po zbardhin vrasjen te Don Bosko. U blenë nga Nikoll Sherrniku

Targat gjermane te makines qe u perdor ne atentatin e 12 marsit ne Don Bosko po ndihmojne prokurorine e Tiranes te hedhe drite mbi autoret dhe motivet e kesaj ngjarje. Hetuesit zbuluan se ato u blene ne Gjermani nga Nikoll Sherrniku.

1 në 6 persona, probleme me shëndetin mendor pas pandemisë. Shqipëria, pjesë e trendit europian.

Nje studim i Komisionit Europian tregon se 1 ne 6 persona vuajne nga probleme te shendetit mendor si pasoje e pandemise se Koronavirusit. Ekspertet e shendetesise thone se i njejti trend eshte edhe ne Shqiperi.

