Lajme Tv Klan 8 Shkurt 2023, ora 19:30

8 Shkurt 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 8 Shkurt 2023

12 mijë viktima nga tërmeti në Turqi e Siri. Nën rrënoja ka ende të mbijetuar.

Rritet frikshem bilanci i viktimave te termetit ne Turqi e Siri. Autoritetet raportojne per afro 12 mije te vdekur, ndersa vijon beteja per gjetjen e personave te mbijetuar nen rrenojat e mbi 5 700 ndertesave te shembura.

Ekipi shqiptar në rrënojat e Maltijas në kërkim të të mbijetuarve.

Qeveria shton numrin e anetareve te ekipit shqiptar te emergjencave civile qe po ndihmon ne gjetjen e te mbijetuarve ne jug-lindje te Turqise. Misioni yne po punon prej dites se djeshme ne qytetin e shkaterruar te Maltijas.

SPAK dërgon në gjyq Mediun për Gërdecin. Ish-ministri: Akuzat ndaj meje janë politike.

Prokuroria e Posacme dergon per gjykim Fatmir Mediun, per akuzen e shperdorimit te detyres ne lidhje me tragjedine e Gerdecit. Reagon ish -ministri i Mbrojtjes, i cili i konsideron akuzat të motivuara politikisht dhe në kundërshtim me ligjin

PS: ‘’Aktivisti’’, model i huazuar nga SHBA. PD: Presion ndaj administratës.

Partia Socialiste hedh poshte akuzat e opozites per presion ndaj administrates me aplikacionin “Aktivisti”. Por opozita insiston se punonjesit po shantazhohen me vendin e punes nese nuk jane aktiv ndaj postimeve te qeveritareve.

Acari mban të mbërthyer vendin. Sinoptikanët: Java më e ftohtë e Dimrit.

Shqiperia vijon te jete e mbërthyer nga acari, me temperatura qe shënuan temperatura deri ne minus 16 grade ne Korce e Diber. Sinoptikanet thone se kjo eshte java me e ftohte e dimrit, por temperaturat do te ngrihen prej te enjtes.

Zelensky në Londër për armatime të reja. Britanikët trajnojnë forcat ukrainase.

Presidenti Ukraines, Volodimir Zelenski, i kerkon Britanise se Madhe armatime te reja per te luftuar kunder ushtrise ruse. Ne viziten e tij ne Londer, britaniket premtojne te trajnojne forcat ajrore dhe marinsat e ukraines.

