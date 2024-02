Lajme Tv Klan 8 Shkurt 2024, ora 19:30

20:47 08/02/2024

#lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 8 Shkurt 2024

Spiker: Reis Çiço

Headlines 8 Shkurt 2024

Miell, vezë e kaos në Kuvend. Opozita tenton të bllokojë seancën, PS voton ligjet mes zhurmës.

Serish kaos ne Parlament. Deputetet e opozites hodhen miell ndaj punonjësve te Gardes jashte salles dhe qelluan me veze makinat e ministrave. Por pavaresisht rremujes, mazhoranca i votoi ligjet e parashikuara.

Rama: Aplikimi i votes së emigrantëve ka vështirësi teknike. Mungojnë të dhënat.

Pavarësisht vullnetit për garantimin e votës së emigrantëve, kryeministri Edi Rama thotë se aplikimi i saj ka vështirësi teknike. Gjatë një takimi me shqiptarët në Luksemburg ai theksoi se per realizimin e saj mungon databaza e të dhënave

SPAK sekuestron kompaninë e sterilizimit. Bllokohen dy shoqëri të tjera të biznesmenit Ilir Rrapaj.

SPAK sekuestron me vendim te Gjykates se Posacme kompanine qe po kryen koncesionin e Sterilizimit te mjeteve spitalore. Sekuestrohen edhe te dy shoqeri dhe pasuri te tjera te biznesmenit Ilir Rrapaj.

Atentat me armë zjarri në Shkodër, plagoset Selami Brahimi. Policia në kërkim të autorëve.

Një atentat me armë zjarri ndodhi mbrëmjen e sotme në Shkodër, teksa persona ende të paidentifikuar kanë qëlluar në drejtim të një makine të ndalur në rrugë. Nga plumbat mbeti i plagosur pronari i makinës, Selami Brahimi.

Gripi mbetet agresiv. Mjekët: Simptomat po zgjasin deri në dy javë. Kujdes me trajtimin.

Gripi vijon te mbetet agresiv, me simptoma qe zgjasin deri ne dy jave. Mjeket thone se tek disa paciente, viroza po shfaqet me agresive per shkak te neglizhimit te shenjave te para dhe menyres jo efikase te trajtimit.

Më pak mjekë po ikin nga Shqipëria. Në 2023 largimet u ulën me 16%.

Bie vrulli i largimit te mjekeve dhe infermiereve nga Shqiperia. Te dhenat zyrtare tregojne se ne vitin 2023 u larguan 640 bluza te bardha, ose 16 perqind me pak ne krahasim me nje vit me pare. Viti 2018 mban rekordin.

Sot në Tv Klan, live shorti i ligës së kombeve. Shqipëria në grup me Çekinë, Ukrainën dhe Gjeorgjinë.

Kombëtarja shqiptare e futbollit njeh kundërshtarët e saj në Ligën e Kombeve. Shorti i hedhur kete të enjten në Paris dhe i transmetuar eskluzivisht në Tv Klan i vuri kuqezinjtë në grupin B1 sebashku me Çekinë, Ukrainën dhe Gjerorgjinë.

