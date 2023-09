Lajme Tv Klan 8 Shtator 2023, ora 23:00

23:45 08/09/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 8 Shtator 2023

Euro bie sërish, humbasin terren kundrejt Lekut edhe valutave tjera.

Euro vijon luhatjet ne tregun e kembimit valutor. Kjo jave po mbyllet me renie ne raport me lekun. Zhvleresim pesojne edhe valutat e tjera, si dollari dhe paundi britanik. Ekspertet thone se shkak eshte zgjatja e sezonit turistik.

“National Geographic Poland” u rekomandon polakëve Shqipërinë: Destinacion numër 1 në Europë për 2024

“National Geographic Traveler” ne variantin polak u rekomandon polakëve të vizitojnë Shqipërinë. Ajo thotë se vendi ynë pritet të jetë destinacioni numër 1 për turistët edhe vitin e ardhshëm.

Një shqiptar, hero në avionin e linjes Izrael-Angli. Ndaloi pasagjerin që tentoi të hapte derën.

Një 45-vjeçar shqiptar u shndërrua në heroin e nje avioni pasagjeresh nga Izraeli drejt Anglisë, teksa nderhyri per te neutralizuar nje udhetar qe tentoi te hapte porten gjate fluturimit, duke bertitur “Allahu Ekber”.

Denohet me 11 mijë vjet burg turku i kriptomonedhave i kapur në Tiranë.

Nje gjykate ne Turqi denoi me mbi 11 mije vjet burg bosin e kriptomonedhave, Faruk Fatih Ozer, i cili u arrestua ne Tirane dhe ekstradua pak kohe me pare ne Turqi. Ai u shpall fajtor per mashtrim, pastrim parash e drejtim te nje organizate kriminale.

Greqia, e gjunjëzuar nga përmbytjet. Gjashtë viktima e dëme të mëdha nga stuhia ‘’Daniel’’.

10 persona kane humbur jeten dhe 4 të tjerë rezultojnë të zhdukur nga përmbytjet që shkaktoi stuhia “Daniels” në Greqi. Të mëdha janë edhe dëmet materiale të cilat llogariten me një vlerë prej rreth 2 miliardë euro.

Kuqezinjtë nisin përgatitjet për Poloninë. Duka: Futbollistët duan të shkojnë në Europian

Menjëherë pas kthimit nga Praga kuqezinjtë kanë nisur përgatitjet për sfidën e radhës që do të kenë të dielën me poloninë. Presidenti Duka thote se loja ka rritur shpresat e futbollisteve per t’u kualifikuar ne Kampionatin Europian.

