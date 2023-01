Lajme Tv Klan 9 Janar 2023, ora 19:30

21:05 09/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 9 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 9 Janar 2022

Ne burg nene e bir qe vodhen mbi 520 mije Euro. Sanitarja: Ia mora ish-zyrtares se e urreja.

Gjykata e Tiranes le ne burg Rozeta dhe Havier Dobin, nene e bir qe vodhen mbi 520 mije euro. Gruaja tha se parate ia ka marre ish -zyrtares Alda Klosi, per shkak se e urrente, por viktima thote se vetem 120 mije euro jane te sajat.

Parate e vjedhura, Rama: Ligji te mos ndaloje para askujt. Reforma ne drejtesi u be per te pastruar llumin.

Kryeministri Rama thotë se 120 mijë eurot e vjedhura në shtëpinë e një ish-zyrtareje jane provë e pastrimit të llumit nga administrata. Ai inkurajon institucionet që t’i shkojnë deri në fund këtyre historive dhe të mos ndalen para askujt.

Gjykata e Shkodres le ne qeli gruan 32-vjecare qe hodhi foshnjen ne lume.

Lihet ne burg 32 -vjecarja Orjana Gremi qe hodhi femijen e porsalindur ne lumin Kir, duke i shkaktuar vdekjen. Pala mbrojtese i kerkoi gjykates se Shkodres qe ajo t’i nenshtrohet nje ekspertize psikologjike.

Balluku: Nuk e rrisim çmimin e energjise. Jo afat per rrugen e Arbrit.

Ministrja Balluku deklaron se energjia nuk do te rritet, pasi situata hidrike eshte permiresuar. Ndersa per perfundimin e rruges se Abrit ajo tha se nuk do te kete afat, per shkak te problemeve gjeologjike ne tunelin e Murrizit.

Vala e gripit pushton vendin. Mjeket: Agresiv, zgjat disa dite.

Vala e gripit mberthen gjithe vendin, duke rritur ndjeshem numrin e personave te prekur. Mjeket thone se gripi i ketij sezoni eshte me agresiv se covid dhe se simptomat e tij zgjasin per disa dite me radhe.

Brazil, mbeshtetesit e Bolsonaros sulmojne institucionet. Mbi 1200 te arrestuar.

Mbeshtetesit e ish -presidentit Brazilian Zhair Bolsonaro sulmojne ndertesat qeveritare ne kryeqytetin Brazili, pasi akuzojne presidentin Da Silva per manipulim te zgjedhjeve. Policia ka arrestuar deri tani 1 200 persona.

Sylvinho prezantohet si trajner i Kombetares: Synimi, kualifikimi ne Kampionatin Europian.

Braziliani Silvinjo prezantohet si trajner i ri i kombetares kuqezi. Ne konferencen e pare per shtyp ai tha se objektivi kryesor eshte kualifikimi i Shqiperise per ne kampionatin europian te futbollit, qe do te luhet ne Gjermani.

