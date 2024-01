Lajme Tv Klan 9 Janar 2024, ora 23:20

Shpërndaje







08:32 10/01/2024

#lajme, #edicioniinformativ ora 23:20 data 9 Janar 2024 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 9 Janar 2024

E gjithë qeveria në Lezhë, Rama kërkon komunikim me opozitën për miratimin e ligjeve me shumicë të cilësuar.

Vijon prej mengjesit mbledhja e qeverise ne qytetin e Lezhes. Kryeministri Rama ka kerkuar komunikim me opoziten per te kaluar ligjet qe kerkojne shumce te cilesuar. Diskutohet edhe riorganizimi i qeverisjes dhe i Partise Socialiste.

Ilir Beqaj, 8 orë në SPAK. Ish -ministri merret në pyetje për sterizilimin.

Ka zgjatur me shume se 8 ore marrja ne pyetje e ish -ministri i Shendetesise, Ilir Beqja, nga prokuroret e SPAK. Prokuroria e Posaçme Kunder Krimit te Organizuar dhe Korrupsionit i kerkoi atij shpjegime shtese per koncesionin e Sterilizimit.

Vrasja me snajper në Vlorë, ende pa autor. Dyshime se qitësi ngatërroi shënjestrën.

Ende pa autor vrasja me snajper e 23 -vjecarit Gezim Sinomati, ne Vlore. Autoret nuk kane lene gjurme, cka veshtireson hetimet. Prokuroria dyshon se vrasesit mund te kene pasur ne shenjester xhaxhain e tij.

Covid në rritje edhe në Shqipëri. ISHP: 7% e të testuarve rezultojnë pozitive.

Boeing, drejt një krize të re. Avionet 737 max 9 shfaqin probleme me dyert.

Boeing gjendet perballe nje krize te re. Kompania amerikane e prodhimit te avioneve eshte ne veshtiresi per shkak te problemeve qe kane shfaqur avionet e tipit 737 MAX 9 me dyert e emergjences.

/tvklan.al