Lajme Tv Klan 9 Korrik 2023, ora 22:55

Lajme Tv Klan 9 Korrik 2023

23:56 09/07/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 9 Korrik 2023

Tragjedi në plazhin e Vilë Bashtovës, mbytet babai me dy djemtë e mitur.

Tragjedi në plazhin e Vilë Bashtovës në Kavajë ku një 50-vjeçar nga Tirana është mbytur në det së bashku me dy djemtë e tij të mitur. Babai hyri në ujë për të shpëtuar fëmijët, por nuk mundi të dalë për shkak të dallgëve dhe rrymave të forta detare.

Në plazhe mungojnë rojet bregdetare, por edhe pushuesit s’respektojnë shenjat.

Edhe pse janë certifikuar mbi 1400 vrojtues, në shumicën e plazheve ata mungojnë. Kjo për shkak të interesit të pakët të të rinjve për t’u angazhuar. Edhe aty ku ka roje, vërehet se pushuesit nuk i respektojnë rregullat e larjes në det.

Dhunuan dy kushërinjtë Maja, burg për 3 nga të arrestuarit. Bllokohet gurorja e fisit Rraja.

3 nga të arrestuarit për dhunën ndaj kushërinjve të fisit Maja në Krujë do të qëndrojnë në burg. Gjykata la në detyrim paraqitje vetëm pronarin e lokalit ku ndodhi ngjarja. Policia bllokon edhe aktivitetin në guroren e fisit Rraja që u bë shkak për konfliktin.

Elbasan-Qafë Thanë, përfundon 1/3 e punës në lotin e parë. 5 km asfaltohen brenda vitit.

Përfundon gati 1 e treta e punimeve në lotin e parë të rrugës Elbasan – Qafë Thanë. Autoritetet thonë se në këtë aks janë mbyllur mbi 90% e urave dhe mbikalimeve dhe se 5 kilometrat e tij do të asfaltohen brenda këtij viti.

Kosova, 500 mln Euro dëme nga masat e BE. Bizneset: Pasojat do i vuajnë qytetarët.

Afro 500 milionë euro parashikohet të jetë dëmi që do të pësojë ekonomia e Kosovës nga masat që BE ka ndërmarrë si ndëshkim ndaj qeverisë “Kurti. Përfaqësues të bizneseve thonë se pasojat do t’i vuajnë qytetarët.

Vala e të nxehtit pushton Europën. Java e ardhshme, piku i temperaturave.

I nxehti ekstrem për shkak të një vale afrikane ka përfshirë të gjithë Europën. Temperaturat do të shënojnë kulmin javën e ardhshme ndërsa autoritet në shumë vende kanë paralajmëruar për zjarre. I nxehti prek edhe Shqipërinë.

