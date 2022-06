Lajme Tv Klan 9 Qershor 2022, ora 23:00

Shpërndaje







00:15 10/06/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 9 Qershor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 9 Qershor 2022

Rama e Berisha përplasen në Parlament për krizë e çmimeve. Kryeministrit: Bordet shmangin abuzimet

Kriza e çmimeve përplas ne kuvend kryeministrin Rama dhe ish-kryeministrin Berisha. Rama thotw se bordet e transparencws shmangwn abuzimet ndwrsa Berisha e akuzon pwr abuzime pwrmes tyre.

Çmimi i naftës në bursa më i larti në 3 muaj. E paqartë se kur do të stabilizohet tregu

Nafta prek kuotat më të larta të 3 muajve të fundit në bursat ndërkombëtare, me një fuçi qe shitet për 123 dollarë. Tregjet janë te paqarte per situatën, pasi nuk dihet se si do ta zëvendësoje Europa mungesën e naftës ruse.

2 viktima dhe 4 të plagosur në një aksidet tragjik në aksin Levan – Tepelenë. Humb jetën efektivi i FNSH-së

Një aksident i rëndë ndodhi mbrëmjen e kësaj të enjteje në aksin Levan – Tepelenë. 2 persona humbën jetën dhe 4 të tjerë u plagosën rëndë nga përplasja e 2 automjeteve. Mes viktimave është edhe një efektiv policie.

17 plumba automatiku ndaj Marklen Hakës. 2 autorët e maskuar lëviznin me një audi

17 plumba automatiku u qëlluan ndaj te fortit te Niklës, Marklen Haka, një ditë më parë. Në dëshminë para prokuroreve, ai rrëfeu se atentati u krye nga dy persona, të cilët ishin në një makine tip Audi.

Kombëtarja e futbollit rikthehet në ekranin kampion. Ndeshjet falas në Tv Klan për 4 vjet

Televizioni Klan ka siguruar të drejtat ekskluzive te transmetimit të ndeshjeve të kombëtares për 4 vitet e ardhshme. 40 ndeshje zyrtare të përfaqësueses sonë brenda dhe jashtë vendit do të transmetohen pa asnjë pagesë.

Turqia nis stërvitjet e mëdha ushtarake. Erdogan: Greqia të mos armatosë ishujt

Turqia ka nisur sot stërvitjet e mëdha ne Izmir, si një demonstrim force përballë Greqisë. Presidenti Erdogan e paralajmëroi vendin fqinj se do te përballet me pasoja te renda nëse do te militarizoje ishujt e Egjeut.