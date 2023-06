Lajme Tv Klan 9 Qershor 2023, ora 23:00

23:59 09/06/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 9 Qershor 2023

BE: I mirëpritur çdo kontribut për asociacionin. REL: BE vlerëson draftin e Ramës

Bashkimi Europian thotë se mirëpret çdo kontribut për çështjen Asosacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. “Radio Evropa e Lire” zbulon nga burime të saj diplomatike se drafti i Ramës është vlerësuar nga zyrtarët në Bruksel.

Thumanë – Kashar, kryhen 40% të punimeve. Rrugë paralele për ata që nuk duan të paguajnë

Kryhet 40% e punimeve për autostradën Thumanë – Kashar e cila është pjesë e “Korridorit blu”. Shpejtësia e lejuar në këtë aks do të jetë deri në 140 kilometra në orë. Autostrada do të jetë e pajisur edhe me rruge dytësore pa pagesë.

Konfiskohen 7 pasuri të jani aliajt, u dënua perjetë në mungesë për vrasjen e Elton Çiços

Pasuritë e Jani Aliajt, vrasësit te Elton Çiços në 2016-ën, janë konfiskuar nga Gjykata e Posaçme, pasi dyshohet se vijnë nga aktivitete kriminale. 46-vjecari është dënuar me burg përjetë, por ai ende nuk është kapur nga drejtësia.

Akuzat e reja, Trump: Jam i pafajshëm. Në gjyq për keqpërdorim të dokumenteve sekrete

Ish-presidenti amerikan Donald Trump do dalë sërish para gjykatës pasi ndaj tij janë shtuar 7 vepra penale për keqpërdorim të dokumenteve sekrete. Trump thotë se është i pafajshëm dhe se gjithçka lidhet me zgjedhjet presidenciale.

Euro 2024, Sadiku e Bajrami vleresojnë trajnerin: Ide të qarta për ndeshjet e radhës

Të rikthyerit në kombëtare vlerësojë atmosferën e krijuar te kuqezinjtë. Armando Sadiku dhe Adrian Bajrami thonë se do të synohet marrja e 3 pikëve në të dyja ndeshjet dhe se trajneri Silvinjo i ka të qarta idetë për lojën.

Love Island Albania, hapen audicionet e shumëpritura live në televizionin Klan

Prej së shtunës Tv Klan hap audicionet live për të gjithë beqarët që veç gjetjes së dashurisë duan te kthehen në yje të emisionit “Love Island Albania”. Spektakli i ideuar me surpriza, argëtim dhe aventura do drejtohet Luana Vjollca.

