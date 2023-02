Lajme Tv Klan 9 Shkurt 2023, ora 19:30

21:11 09/02/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 9 Shkurt 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 9 Shkurt 2023

Rama: Paga minimale rritet me 40 mijë Lekë. Do të aplikohet shumë shpejt në shtet dhe te privati.

Qeveria shqiptare do të rrisë në 40 mijë lekë pagën minimale. Kryeministri Edi Rama thotë se vendimi do të miratohet shumë shpejt nw qeveri dhe ai do të zbatohet sin ë sektorin public ashtu edhe në atë privat.

SPAK shpall moskompetencë për ‘’21 Janarin’’. I dërgon kallëzimet e mazhorancës në Prokurorinë e Tiranës.

SPAK shpall moskompetencen per te hetuar dy kallezimet e Ministrise se Drejtesise dhe Partise Socialiste ndaj ish -kryeministrit Berisha dhe ish -ministrit te brendshem, Lulzim Basha per ngjarjen e 21 janarit dhe ia kalon ato prokurorise se Tiranes.

19,700 viktima nga tërmeti në Turqi e Siri. Vijon kërkimi për të mbijetuarit.

Rritet ndjeshem bilanci i viktimave te termetit te se henes ne kufirin mes Turqise dhe Sirise. Te dhenat zyrtare flasin per 19,700 te vdekur. Operacionet e kerkimit vijojne ne te gjithe zonen e prekur, ne perpjekje per te gjetur te mbijetuar.

BSH: Çmimet drejt rënies. Norma bazë e interesit mund të rritet sërish.

Banka e Shqipërisë vlerëson se çmimet do të vijnë me një tendencë rënëse muajt e ardhshëm, por nuk përjashton mundësinë e rritjes sërish të normës bazë të interesit, me qëllim mbajtjen nën kontroll të politikës monetare.

INSTAT: Gjirokastra e para për forcat e punës, por e fundit për numrin e nxënësve.

Gjirokastra mban vendin e pare per numrin e krahut te punes, por te fundit per numrin e nxenesve ne raport me mesuesit. Sipas nje raporti te publikuar nga Instat, Lezha ka numrin me te larte te papunesise ne vend.

Shifra të çmendura në finalen e Superbowl, 7 milion Dollarë për një spot 30 sekonda.

Serish shifra marramendëse per reklamat ne finalen e Superbowl ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes. 30 sekonda publicitet kane kapur shifren e 7 milione dollareve, ndersa ndeshja pritet te ndiqet nga 100 milione shikues.

