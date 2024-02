Lajme Tv Klan 9 Shkurt 2024, ora 19:30

20:51 09/02/2024

Spiker: Reis Çiço

Headlines 9 Shkurt 2024

Sekretari Blinken, me 14 Shkurt në Tiranë. DASH: Riafirmon marrëdhëniet e afërta mes 2 vendeve.

Sekretari i Shtetit Entoni Blinken viziton 14 shkurt Tiranën. DASH thotë se gjatë takimeve kryediplomati amerikan do të konfirmojë marrëdhëniet e afërta që ekzistojnë mes dy vendeve dhe se Shqipëria mbetet një partner kyç në stabilitetin e rajonit.



Grabitje me armë në një dyqan në “Myslym Shyri”. Policia jep 5 mijë euro për kapjen e autorit.

Grabitje ne nje dyqan ne rrugen Myslim Shyri, ne qender te Tiranes. Nje person hyri i armatosur dhe i maskuar ne mes te dites dhe mori disa sende me vlere. Policia vendos 5 mije euro shperblim per kapjen e tij.

Kritika Kosovës për dinarin në OKB. SHBA: Vendimi nuk u mor në mënyrën e duhur.

Kosova merr kritika te forta nga Shtetet e Bashkuara ne Keshillin e Sigurimit te OKB-se per heqjen e dinarit nga qarkullimi. Ne Tirane, kryeministri Rama tha se seanca ishte e pakuptimte. Opozita ne Kosove e akuzoi Albin Kurtin se beri bashke ne qendrime Ameriken me Rusine.



DASH, shqetësime për kujtesën e Presidentit. Biden: Jam Ok! Por ngatërron Egjiptin me Meksikën.

Departamenti Amerikan i Shtetit shpreh shqetesime per kujtesen e presidentit Bajden, ne lidhje me dokumentat e klasifikuar. Presidenti thote se eshte ne rregull, por ne reagimin e tij ngaterroi serish Egjiptin me Meksiken.



Publikohet kalendari i kombëtares në Ligën e Kombeve. Ndeshja e parë me Ukrainën.

Publikohet kalendari i ndeshjeve te kombetares ne ligen e Kombeve. Ndeshja e pare do te luhet me 7 shtator me Ukrainen ne transferte, ndersa sfida e pare ne Air Albania do te jete me Gjeorgjine 3 dite me pas.



Gaetano Castelli, çmim karriere në Sanremo. Prej 15 vjetësh skenograf i studiove të Tv Klan e Kënga Magjike.

Mjeshtri i skenografise, Gaetano Castelli, nderohet me cmimin e karrieres ne festivalin e Sanremos ne Itali. Ne Shqiperi ai zgjodhi te bashkepunoje me televizionin Klan, ku prej 15 vjetesh mban firmen e studiove te televizionit dhe te Kenges Magjike.

