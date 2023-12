LajmeTv Klan 8 Dhjetor 2023, ora 19:30

21:05 08/12/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 8 Dhjetor 2023

Kongresi i Jashtëzakonshëm, Rama: Në Pranverë do të kemi zgjedhjet për kryesinë e Asamblesë së re të PS.

Partia Socialiste mblodhi kongresin e jashtëzakonshëm. Kryesocialisti Edi Rama tha se pret me shumë rezultate nga drejtësia e re dhe se vetoja e Greqisë për bllokimin e rrugës ne BE do ta motivoje me shume. Ne pranvere do te zhvillohen zgjedhjet ne PS per kryesine dhe Asamblene e re.

Berisha: Kongresi i PS, si pleniumet e PPSH. Të ngrihemi, të përmbysim diktaturën e Ramës.

Ish-kryeministri Berisha tha se kongresi i socialistëve është vijim i mendësisë së diktaturës ndaj u bëri thirrje shqiptarëve të ngrihen për rrëzimin e qeverisë. Ai se Rama po përgatit izolimin e Shqiperise, pasi Brukseli do ti refuzoje avancimin e procesit drejt BE-se.

Vrasja në Fier, viktima iu kundërpërgjigj me armë autorit. Policia i gjen pistoletë në makinë.

Dalin detaje të reja nga ekzekutimi një ditë më parë i 41-vjeçarit Erjon Javori në Fier. Policia thotë se viktima iu kundërpërgjigj me armë gjatë konfliktit. Në kërkim janë shpallur 2 vëllezër. Motivi mbetet ende i paqartë.

2 shqiptarë humbin jetën në një aksident në Itali. Makina e tyre përfundoi në lumë.

2 të rinj shqiptarë humbasin jetën në një aksident në Itali pasi makina me të cilën udhëtonin doli nga rruga dhe ra në një lumë në afërsi të Venecias. Viktimë mbeti edhe një 21-vjecare italiane, e dashura e njërit prej shqiptarëve.

Çmimet u rritën lehtë në Nëntor. U shtrenjtuan ushqimet e qiratë.

Çmimet u rritën lehtë edhe gjatë muajit nëntor. Instituti i Statistikave thotë në raportin e fundit se më së shumti u shtrenjtuan çmimet e ushqimeve dhe qirave te banesave. Shtrenjtim patën edhe bulmeti e zarzavatet.

Nis sonte në Tv Klan rrugëtimi i “X Factor”, 20 javë në kërkim të talenteve të rinj.

Nis sonte në mbrëmje në ekranin e Tv Klan spektakli i zbulimit të talenteve “X Factor Albania”. Programi nën drejtimin e Vera Grabockës dhe Alketa Vejsiut do të ngjitë në skenë qindra të rinj për të zbuluar yllin e ardhshëm të muzikës shqiptare.

