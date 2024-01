Lajmeve Tv Klan 17 Janar 2024, ora 23:20

Spiker: Redi Prifti

Përplasje e ashpër mes demokratëve në Parlament. Replika në distance Bardhi-Basha.

Perplasje e ashper mes deputeteve te dy grupimeve te Partise Demokratike ne Komisionin Parlamentar te Medias. Gazmend Bardhi dhe Lulzim Basha shperthejne ne replika fyese mes tyre ne rrjetet sociale.

Qeveria, paketë ndihme për fasonët. Rama premton rimbursim të shpejtë të TVSh dhe Garanci Sovrane.

Qeveria vendos t’i vije ne ndihme industrise fasone per te amortizuar efektet negative te zhvleresimit te EURO-s. Kryeministri Rama premton rimbursim te shpejte te TVSH-se dhe garanci sovrane per investime ne teknologji e inovacion.

Berisha: Me 23 Janar në SPAK. Do të pyetet për herë të pare për dosjen ‘’Partizani’.

Prokuroria e Posacme cakton 23 janarin per te marre ne pyetje ish -kryeministrin Sali Berisha, pas kerkeses se avokateve mbrojtes per ta shtyre daten. Berisha do te jape shpjegime per here te pare per dosjen “Partizani”.

Ruben Saraiva, 3 orë në policinë e Lezhës. U morn ë pyetje për vrasjen e Nikulajt.

Ruben Saraiva është shoqëruar nën masa të forta sigurie në Policinë e Lezhës ku për 3 orë eshte pyetur lidhur me vrasjen e Ardian Nikulaj. Ai është përballur me të gjitha detajet e nxjerra nga hetimi që e implikojnë atë si ekzekutor të biznesmenit.

Irani goddet me raketa jugperëndimin e Pakistanit.Islamabadi: U vranë dy fëmijë. Do të ketë pasoja.

Irani po nxit zgjerimin e tensioneve përtej lindjes së mesme, teksa pas Irakut sulmoi me raketa edhe Pakistanin. Teherani tha se goditi një grup ekstremist, por Islamabadi njoftoi se gjatë tij u vranë 2 fëmijë duke paralajmëruar pasoja të rënda.

Një ilaç po jep shpresë për kurimin e tumoreve. ‘’Blina’’, alternative ndaj kimioterapisë rraskapitëse.

Një ilaç i ri kundër kancerit po jep shpresë për zëvendësimin e kurave rraskapitëse me kimioterapi. Mjekët në Britani thonë se ilaçi Blina po jep rezultate shumë pozitive edhe tek fëmijët dhe ndryshe nga kimio zhduk vetëm qelizat kanceroze.

