Lajmeve Tv Klan 19 Nëntor 2023, ora 23:00

20/11/2023

Spiker Rei Çiço

Headlines 19 Nëntor 2023

Zbardhet dosja e SPAK për Beqajn: S’mori masa pëe proceduren dhe shmangien e konfliktit të interesit.

Zbardhen argumentet me të cilat gjykata vendosi masën detyrim paraqitje për Ilir Beqajn. Në vendimin e siguruar nga Tv Klan, gjykata vlerëson se ish-ministri nuk mori masa për respektimin e procedurave dhe shmangien e konfliktit te interesit.

Vettingu drejt fundit, KPK kaloi në filter 705 magjistratë. Në 5 vite u larguan 347 prej tyre.

Procesi i vetingut po shkon drejt fundit. Në shqyrtim janë dosjet e 95 magjistratëve të mbetur. Në 5 vite vetingu ka nxjerrë nga sistemi 347 prokurorë dhe gjyqtarë, nga të cilët 240 u shkarkuan ndërsa pjesa tjetër dhanë dorëheqjen.

Tv Klan në vendin ku do të ngrihet kampi i refugjatëve që do vijnë nga Italia në Gjadër.

Publikohen pamjet e ish-bazës ushtarake të Gjadrit aty ku pritet të ndërtohet kampi i strehimit të emigrantëve që do të vijnë në vendin tone. Edhe pse nuk mungojnë skeptikët, banorët e fshatit mirëpresin ardhjen e tyre.

813 mijë italianë vizituan Shqipërinë në 10 muaj. Interes në rritje edhe nga vendet aziatike.

Italianët përbëjnë numrin më të madh të të huajve që hynë në Shqipëri gjatë vitit 2023 pas shqiptarëve të Kosovës. Sipas ministrisë së Turizmit rritje me mbi 60% shënuan edhe shtetasit nga Spanja, Gjermania, Franca dhe vendet aziatike.

Këmbësorët, burim aksidentesh në Tiranë. Kangjella për të shmangur kalimet në mes të rrugës.

Jo vetëm drejtuesit e automjeteve, por edhe këmbësorët janë burim për aksidentet në Tiranë. Policia thotë se qytetarët nuk njohin rregullat dhe sugjeron që ato të futen si lëndë në shkollë. Bashkia vendos barriera bllokuese për të shmangur kalimet.

Sylvinho: Duam të mbajmë kreun e grupit. Ndryshime ndaj Ishujve Faroe

Një ditë përpara ndeshjes me Ishujt Faroe, trajneri Silvinjo thotë se do të kërkohet sërish fitorja për të mbajtur kreun e grupit. Ai lajmëroi se do të ketë ndryshime në skuadër në sfidën e së hënës që sërish do të transmetohet në Tv Klan.

