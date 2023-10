Lajmeve Tv Klan 28 Tetor 2023, ora 23:00

Shpërndaje







23:45 28/10/2023

#lajme , #edicioniinformativ ora 23:00 data 28 Tetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 28 Tetor 2023

Gjykata lë në fuqi masën për ish-drejtoreshën e kadastres së Durrësit. Ndihmoi trafikantët të pastrojnë paratë

Ish-drejtoresha e Kadastrës së Durrësit, Rajmonda Dashi do të qëndrojë në arrest shtëpie, ndërsa biznesmeni Ardian Malasi në burg. Ata akuzohen se kanë ndihmuar vëllezërit Ramaj që te pastronin paratë në prona të paluajtshme.

Llogaritë bankare të Ahmetajt mbetën në sekuestro. GJKKO rrëzon kërkesën e ish-ministrit

Llogaritë bankare të ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj do të qendrojnë të bllokuara. Gjykata e Posaçme e Apelit hodhi poshtë kërkesën e tij duke lënë në fuqi vendimin e mëparshëm për sekuestrimin e tyre.

Pastrimi i parave, raporti i FATF: Shqipëria rriti ndjekjet penale dhe krijoi mekanizma të duhur

Zbardhet raporti i Task Forcës mbi bazën e të cilit u morr vendimi për ta nxjerrë Shqipërinë nga lista gri e pastrimit të parave. Raporti thekson se vendi ynë ka bërë përparim në ndjekjet penale dhe formalizimin e ekonomisë.

Krichbaum: Imuniteti nuk është privilegj. Berisha paralajmeron padi: Mashtroi shqiptarët

Deputeti gjerman Krishbaum i cilëson të dënueshme deklaratat e ish-kryeministrit Berisha ndaj SPAK dhe thotë se askush nuk mund të fshihet pas imunitetit. Reagon kreu i demokratëve që paralajmëron padi në gjykatë ndaj tij.

Ushtria Izraelite hyn në veriun e Gazës. Akuzat për krime lufte përplasin Erdogan me Netanyahun

Akuzat për krime lufte rrisin tensionet mes Izraelit dhe Turqisë. Kryeministri izraelit replikoi me presidentin turk, duke i cilësuar si hipokrite akuzat. Tel Avivi tërhoqi diplomatet e vet nga Ankaraja. Izraeli nisi fazën e dytë të luftës ndaj Hamasit, pas hyrjes se tankeve ne veri te Gazes.

Nesër ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas. 1 orë më shumë gjumë në mëngjes.

Duke nisur nga ora 03 e mëngjesit të së dielës akrepat e orës do të kthehen 60 minuta pas. Kjo do të bëjë të mundur që të flemë një orë më shumë në mëngjes, por në mbrëmje do të erret më shpejt.

/tvklan.al