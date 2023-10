Lajme Tv Klan 7 Tetor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







21:19 07/10/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 7 Tetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 7 Tetor 2023

Rinis konflikti mes Izraelit dhe Palestinës, mbi 300 të vrarë. Tel-Avivi shpall gjendjen e luftës

Mbi 300 të vrarë dhe 2700 të plagosur është bilanci i luftimeve mes Izraelit dhe militantëve të Hamas. Konflikti rinisi mëngjesin e sotëm, teksa palestinezët hodhën mbi 5 mijë raketa, ndërsa Tel-Avivi shpalli gjendjen e luftës dhe nisi një kundërofensivë ajrore mbi Gaza.

Rrajat, në akuzë vetëm për plagosje të lehtë. Prokuroria mbyll hetimet pas ekspertizës së dytë

Anetarët e fisit Rraja që dhunuan në mënyrë barbare dy kushërinjte Bilbil dhe Jashar Maja do të gjykohen vetëm për plagosje të lehtë dhe kanosje. Prokuroria mbylli hetimet pasi edhe akt-ekspertimit mjeko-ligjor doli në të njëjtat konkluzione

40 mijë dosje stok në gjykatat e rretheve. ILD: Ngarkesa vonon zbardhjen e vendimeve

Rreth 40 mijë dosje është stoku i dosjeve të mbartura nga gjykatat e rretheve, 19 mijë prej të cilëve vetëm në atë Tiranës. Sipas një raporti të ILD-së mungesat dhe ngarkesat që kane gjyqtarqët ndikojnë në vonesat e zbardhjes së vendimeve.

Rritet me 11.6% çmimi i banesave, kryeson Tirana me 13.3%. BSH: 40% e pronave blihen me kredi

Banka e Shqipërisë vëren se cmimi mesatar i banesave ne 6 mujorin e pare te 2023 është rritur me 11.6 përqind në krahasim me 6 mujorin e dyte te 2022, teksa ne Tirane rritja eshte 13.3 per qind. Rreth 40% e pasurive blihen me kredi.

Ulet çmimi i naftës bruto në bursa, në një javë ra me 10 dollare fuçia. Ekspertët: Kërkesa në rënie

Reduktohet ndjeshëm çmimi i naftës së papërpunuar në bursat botërore. Në një javë ccmimi i arit të zi ra me 10 dollarë për fuçi. Ekspertët thonë se kulmi i kërkesës ka kaluar dhe kjo ka sjellë rënie të çmimeve.

Sfida me Çekinë, Sylvinho: Do jetë ndeshje teknike dhe fizike, llogaritë bëhen në nëntor

Trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit, thotë se sfida me ccekinë është e vështirë dhe se kërkon përgatitje të madhe teknike dhe fizike. Sa i përket kualifikimit në europian, Silvinjo thekson se llogaritë bëhen në nëntor.

/tvklan.al