Lakers festa e parë sezonale

Shpërndaje







23:49 31/10/2022

Lebron James ‘thyen’ Denver, triumfojnë Suns, Spurs dhe Maverick



Më në fund festë në shtëpinë e Los Angelos Lakers. Të udhëhequr nga dyshja Lebron James dhe Davis, Lakers mposhtën pa shumë probleme 121-110 Denver Nuggets dhe koleksionojnë fitoren e parë sezonale. Në sfidën e gjashtë të kampionatit, LeBron James kontriboi me 26 pikë, 6 rebaund dhe 8 asiste, ndërsa Davis ishte autor i 23 pikëve, 15 rebaundeve dhe 2 asisteve, duke i bërë të pavlefshëm 23 pikët e Jokiç, më i miri në radhët e Denver.



Phoenix Suns vijon formën fenomenale në Konferencën e Perëndimit. Booker ishte më i miri në parket për kryesuesit e konferencës, duke shënuar 30 pikë në fitoren 124-109 përballë Houston Rockets. Suns shënoi kështu fitoren e 5-të sezonale, ndërsa Houston vijon krizën e rezultateve për ta dërguar në 3 numrin e humbjeve radhazi.



Plot 9 pikë ishte diferenca që i dha fitoren San Antonio Spurs përballë Minnesota. Sans triumfuan 107-98, falë edhe dyshes Johnson McDermot, autor të 48 pikëve së bashku. Shifra që bënë të pavlefshme 26 pikët e Touns, më i miri në fushë, por që nuk i shërbyen Minessotas për të siguruar fitoren e radhës.



Një Luka Donçiç fantastik me 44 pikë, 3 rebaund e 5 asiste udhëhoqi Dallas Mavericks për të triumfuar në shtëpi ndaj Orlando Magic. Dallas ia doli të fitojë me shifrat e ngushta 114-105, falë diferencave të krijuara në periodën e tretë dhe të katërt.

Klan News