Lakers mund Warriors

20:40 07/05/2023

Los Angelos Lakers mundën Golden State Warriors 127-97 në Lojën 3 në raundin e dytë të serisë së playoff dhe kryeson me rezultatin 2-1. Më i miri për vendasit ishte Enthoni Dejvis që realizoi 25 pikë dhe 13 ribaunde.

Nisja nuk ishte shumë e mirë për yllin e Lakers, Lebron Xhejms që në periodën e parë nuk bëri dot asnjë gjuajte në kosh, për herë të parë në karrierën e tij. Ai e mbylli ndeshjen me 21 pikë në total.

Më i miri për Uariors ishte Stefen Kjuri, i cili realizoi 23 pikë, dhe 4 ribaunde. Miami Heat mundi New York Knicks me rezultatin 105-86 në Lojën 3 të serisë së gjysmëfinaleve në Konferencën e Lindjes. Më i miri për Hit ishte Xhimi Batler me 28 pikë të shënuara, ndërsa Stras realizoi 19. Për Nju Jork u dallua Xhelin Brunson me 20 pikë të realizuara.

Klan News