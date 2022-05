Lala: Duhet të ishit i pari në burg nëse do të kishte drejtësi! Ndreca: A moj lëri tashi këto histori

23:01 10/05/2022

Emisioni “Opinion” është shoqëruar me debate këtë të martë. Pjesë e një prej debateve ishin avokati Adriatik Lapaj, analisti Plarent Ndreca dhe gazetarja Klodiana Lala.

Kjo e fundit tha se minimalisht Ndreca duhet të ishte nën hetim për tenderin e uniformave. Ndërkohë, Ndreca reagoi dhe i tha gazetares që t’i lërë këto histori dhe të mos bëjë rolin e prokurores.

Plarent Ndreca: Ti nuk i ke dhënë asgjë atyre sepse ti nuk ke votuar ata që ia kanë dhënë, por ke votuar krahun tjetër.

Adriatik Lapaj: I kam dhënë se paguaj taksa. Ti në çfarë cilësie je këtu ti?

Plarent Ndreca: Ç’të duhet ty.

Adriatik Lapaj: Më lër të flas pra. Pse më ndërpret

Plarent Ndreca: Të ndërpres së po flet kot. Ti nuk u ke dhënë asgjë atyre.

Adriatik Lapaj: Paguhen taksat tona, marrin para nga taksat tona.

Plarent Ndreca: A e keni votuar ju? E keni miratuar ju ligjin, e keni miratuar ju VKM. E ka miratuar një shumicë parlamentare që ti (i drejtohet Lalës) nuk e ka votuar, as ti (i drejtohet Lapajt) nuk e ke votuar.

Klodiana Lala: Po ku e di ti çfarë kam votuar unë.

Adriatik Lapaj: Ku e di ti çfarë kam votuar unë?

Plarent Ndreca: As ti dhe as zotëria nuk e keni votuar.

Adriatik Lapaj: Nuk e kam votuar, ta them publikisht, por ti nga e di.

Plarent Ndreca: Argumenti kryesor i kësaj mazhorance ishte Reforma në Drejtësi, tani keni dalë të gjithë luftëtarë dhe keni marrë flamurin e Reformës në Drejtësi. Ju keni qenë kundër me votën tuaj.

Klodiana Lala: Për tenderin e uniformave ju duhet të ishit i pari në burg nëse do të kishte drejtësi. Nëse do kishte drejtësi zoti Ndreca minimalisht do ishte nën hetim.

Blendi Fevziu: O Klodi prit se nuk mund të flasësh vetëm ti

Klodiana Lala: Nëse do kishte drejtësi Ndreca nuk do ishe në këtë vend, e kupton do ishe nën hetim sot nga PSAK.

Plarent Ndreca: A moj lëri tashi këto histori!

Klodiana Lala: Do ishe në hetim pra nga SPAK-u.

Plarent Ndreca: Tregon tani ti prokurorja!/tvklan.al