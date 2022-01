Lame-banorit: O Gjin merr kameran dhe hajde te unë do marrësh paratë

23:37 20/01/2022

Gjatë lidhjes telefonike me kryetarin e Kadastrës, Artan Lame dhe emisionit “Opinion” në Tv Klan, njëri prej qytetarëve shtroi problematikën e tij. Shtëpia e tij, e ndërtuar mbi një truall, është e legalizuar, ndërsa trualli ku është ndërtuar objekti, nuk është i legalizuar, edhe pse Gjini ka paguar paratë e nevojshme për procedurën.

Në bisedën me Lamen, ky i fundit sqaron arsyen e moslegalizmit të tokës si dhe ka një ftesë për Gjnin.

Gjini: Ligji juaj e ka: shtëpia shkon bashkë me tokën. E ke legalizuar shtëpinë dhe ke lënë tokën. Shtëpinë nuk e kam ndërtuar në ajër, por e kam ndërtuar në tokë. Tani, unë po ta them hajde shikoje e kam shtëpinë aty në tokë, me themele, me të gjitha.

Artan Lame: I dashur Gjin, janë 67 familje shqiptare të cilat qeveria pararendëse iu mori…

Gjini: Nuk më duhet gjë mua.

Blendi Fevziu: Pse nuk i jepet toka zotit Gjin meqë ka paguar dhe lekët?

Artan Lame: S’ka kuptim të japësh një tokë e cila do të bëhet park apo nuk e di çfarë. O Gjin, të lutem, merr kamerën dhe hajde te unë, do bësh procedurën për të marrë paratë.

Blendi Fevziu: O Gjin, do të të çoj unë te Lamja nesër, ta premtoj./tvklan.al