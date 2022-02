Lame: Nuk mund të marrin tokën nëse nuk kanë dokument pronësie

20:54 12/02/2022

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës, Artan Lame ishte në Njësinë Administrative Velabisht për të dorëzuar Vendimet e Legalizimit. Teksa i ka pyetur se në tokë të kujt kanë ndërtuar, Lame është ndalur në situatën që po ndodh tek “5 Maji” me ndërtimet informale që po prishen në interesin publik.

Artan Lame: Ju këtu keni ndërtuar në tokën tuaj. Por të qëndrojmë pak tek ajo që po ndodh në Tiranë në lagjen “5 Maji” ku objektet po shemben për të ndërtuar Unazën. Aty ka qytetarë që kanë përfunduar procesin e legalizimit dhe janë pajisur me certifikatë pronësie për objektin dhe tokën dhe për këtë do të kompensohen në vlerë monetare. Kemi edhe nga ata që kanë ndërtuar në tokën shtet apo në tokë me pronar dhe kanë legalizuar objektin, por kërkojnë dëmshpërblim edhe për tokën që se kanë të tyren. I kam pritur në zyrë, jam përballur edhe në emisione televizive, këta nuk mund të marrin tokën për të cilën nuk kanë një dokument pronësie.

Lame sqaroi se pasi kanë marrë vendimin do të aplikojnë pas 30 ditëve për certifikatë pronësie. Aplikimi, tha Lame do të bëhet nëpërmjet platformës qeveritare e- Albania.

Klan News