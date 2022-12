Lame shpjegon se si operohet në rastin kur pronari ‘braktis’ objektin pa leje

21:00 15/12/2022

I pyetur se si operohet në rast kur pronari i një objekti pa leje e ka braktisur atë, kreu i Kadastrës Artan Lame u shpreh në “Milori Live” në Klan News se është një procedurë e komplikuar pasi lindin përplasje mes shumë palëve.

Lame theksoi se nga njëra anë është konflikti mes personit që ka porositur apartamentin dhe ndërtuesit që e ka braktisur e më pas një mori palësh të tjera po pjesë e këtij procesi.

Ai tha ndër të tjera se janë 1031 pallate që janë legalizuar në rang kombëtar dhe se janë shumë objekte të tjera në proces.

Pjesë nga intervista në studio:

Pyetje: Kur pronari, ndërtuesi braktis objektin, si duhet të kërkojnë të drejtën? Ju lutem, është një temë shumë e ndjeshme, nuk kemi të bëjmë më me gjëra të vogla të rikuperueshme. Janë vite jete, janë lekë të hedhura, dhe kur proceset janë në gjysëm dhe në gjysëm të procesit u thuhet që duhen ndërruar rregullat e lojës për një x-gjë, është shumë e vështirë për të gjithë. Dikush na dëgjon dhe është në këtë situatë. Konkretisht si duhet të veprojë?

Artan Lame: Unë tani e kapa dëshirën tuaj për të qenë sot këtu, lidhet me faktin se dje emisioni investigativ dje kishte një temë të tillë.

Pyetje: Në përgjithësi, si operohet?

Artan Lame: Do preferoja të shpjegoja diçka, në parim të gjësë njëherë, gjithmonë në këto raste kemi dy palë. Kemi publikun, për të mos thënë që janë dy palë të mëdha dhe nja 10 palë të vogla.

Është publiku, ata që kanë porositur shtëpi, apartamente në këto pallate, është ndërtuesi i cili e ka braktisur, është mashtrues, ka vdekur,se i thonë…Kemi pas ndërtime që nga viti 1995 e ’96 të parat. Janë këto dy palë që përplasen në interesat e këtij objekti.

Pastaj fillojnë një mori palësh të tjera që edhe ato janë pjesë e këtij procesi. Pronarët e truallit, që thonë prit mos ua legalizo banorëve se unë kam lekë pa marrë, s’më ka dhënë akoma apartamentet ndërtuesi. Është ndërtuesi i cili ka bërë karabinanë, ua ka shitur banorëve me gjysma letrash dhe e ka depozituar në bankë dhe ka marrë kredi. Dhe të ndërhyn banka, dhe thotë shiko mos ja legalizo se ai ka marrë kredi me atë pallatin, jam dhe unë në mes.

Fillojnë ndërtuesit mashtruesë që u kanë shitur të njëjtin apartament 3 vetave, dhe ti shkon atje dhe ke 3 veta që thonë është i imi. Janë banorë që kanë hyrë brenda, e kanë lëshuar me qera dhe kur shkojmë ne atje vjen qiraxhiu e thotë po jam unë pronari. Pra imagjino në çfarë foleje grerëzash është çdo pallat, dhe ne e pranuam këtë sfidë. Këtë sfidë, ka edhe komponentë të tjera. Në këto 30 vjet ose 25 vjet kemi bërë çdo gabim të mundshëm.

Kështuqë edhe po të duam të gjejmë ndonjë gabim tjetër nuk ka, duam, s’duam kjo është e vetmja rrugë që ka mbetur. Mjafton të të them një shifër, janë 1031 pallate të legalizuara në gjithë Republikën. Nga qyteti që ka më shumë që është Tirana e deri te qyteti më i “lodhur” , korçarët njerëz që kanë frikë nga ligji, e kanë pritur me rregulla, janë marrë vesh me ndërtuesit. Mund të them që Korça është i vetmi qytet në Shqipëri që nuk ka më, se para dy tre muajsh legalizuam pallatin e fundit pa leje.

Pyetje: Sa është gama që keni në proces?

Artan Lame: Sa të duash! Dhe përditë dalin të tjera se jo të gjitha janë aplikuar, kjo është arsyeja pse ne i bëjmë publikisht këto./tvklan.al