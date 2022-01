Lampard prezantohet tek Everton

23:00 31/01/2022

Një kapitull i ri tek Evertoni ka nisur zyrtarisht, pasi Frenk Lampard u konfirmua si trajneri i ri i ekipit. Tekniku 43-vjeçar u paraqit në mëngjesin e së hënës në klub, ku pas takimit me drejtuesit, firmosi një kontratë për dy vite e gjysmë në “Goodison Park”.

Anglezi do të zëvendësojë Rafael Benitez-in, i cili u shkarkua nga detyra dy javë më parë, për shkak të rezultateve të dobëta. Lampard tha për mediat se ishte entuziast për detyrën e re.

“Është një nder i madh për mua që të përfaqësoj dhe të menaxhoj një klub me traditën e Evertonit. Jam i uritur për suksese. Mund ta ndiesh pasionin që fansat e Evertonit kanë për klubin. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Premier Liga është mjaft kompetitive dhe me pozicionin në renditje, do të kemi nevojë. Everton është një klub unik. Dëshira dhe të qenit luftarak duhet që të jetë gjithnjë pjesë e identitetit tonë”.

Sfida e parë e Lampardit në stolin e Evertonit do të jetë kundër Brentfordit në raundin e katërt të FA CUP. Kjo është detyra e parë e 43-vjeçarit, pasi ai u shkarkua nga Çelsi një vit më parë.

