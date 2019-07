Lamtumira e Sena, flet aktorja e “Çukur”

View this post on Instagram

Senayım ben! Benim için en özeliydi.. İki sezondur güzel ruhlarla çalışma fırsatım oldu. Büyüdüm, hem iş hem hayatla ilgili herkesten çok ama çok şey öğrendim. Beni hayatlarına alan,bana bu fırsatı veren ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sürekli kendimi geliştirmem için beni motive ettiniz. Yanımda oldunuz, sağ olun. Sena’dan da çok şey öğrendim. Güçlü olmayı, hayır demeyi, çok sevmeyi herkesi ama her şeyi. Son sahneye kadar yanımda olan ve bana çok yardımcı olan partnerime, ay yapıma, sevgili yönetmenlerimize, senaristimize, oyuncu arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, babama, anneme, güzel kızlarıma fakat en büyük teşekkür ne kadar çok çalışsalarda, yorulsalarda işlerini en iyi şekilde yapan ve bunu yaparken iyi insan olmayı unutmayan tüm reji,prodüksiyon ve set ekibine… İyi ki varsınız, iyi ki.. Belki hiçbirimiz kahraman değiliz. Hele ben, hiç değilim! Sevdiklerini korumak için kahraman olmaya da gerek yok zaten. #çukur 🧜🏻‍♀️