Lamtumirë Hagrid! Ndahet nga jeta Robbie Coltrane, aktori i “Harry Potter”

22:06 14/10/2022

Për të gjithë ata që e kanë dashur dhe e kanë vlerësuar pafund filmin “Harry Potter”, ky është me të vërtetë një lajm i trishtë. Aktori i cili luante një prej personazheve më të dashur në këtë film atë të Hagridit, ka ndërruar jetë mbrëmjen e kësaj të premteje.

Sipas BBC, Belinda Wright ka konfirmuar se aktori 72-vjeçar vdiq në një spital në afërsi tëFalkrik, në Skoci.

Reagime të shumta ka pasur për ndarjen nga jeta të Robbie Coltrane. Mes tyre ka qenë edhe shkrimtarja JK Rowling.

“Kurrë më s’kam për të njohur një njeri si Robbie. Ai ishte jashtëzakonisht i talentuar dhe isha shumë me fat që e njoha, punova dhe qesha me të. I shpreh gjithë dashurinë dhe ngushëllimet e mia më të thella familjes së tij dhe veçanërisht fëmijëve të tij”, ka shkruar ajo në postimin e saj në “Twitter”.

"Robbie ishte një nga njerëzit më qesharak që kam takuar. Na bënte të qeshnim vazhdimisht ndërkohë që xhironim. Më kujtohen me shumë dashuri kujtimet me të nga filmi "The prisoner of Azkaban", kur të gjithë fshiheshim nga shiu i rrëmbyeshëm për orë të tëra në kasollen e Hagridit dhe ai tregonte histori dhe shaka për të mbajtur moralin. Ndihem jashtëzakonisht me fat e njoha dhe punova me të dhe shumë i trishtuar që ai vdiq. Ai ishte një aktor i jashtëzakonshëm dhe një njeri kaq i dashur”, është shprehur aktori Daniel Radcliffe, i cili luajti rolin e Harry Potter.

Ylli skocez, emri i vërtetë i të cilit është Anthony Robert McMillan, ka lindur në Rutherglen, South Lanarkshire, në vitin 1950.

Coltrane ishte djali i mësuesit dhe pianistit Jean Ross. Ai u arsimua në shkollën e pavarur Glenalmond College në Perth dhe Kinross. Karriera e aktorit filloi në vitin 1979 në serialin televiziv Play for Today, por ai u bë i njohur në “A Kick Up the Eighties”, një serial komedi televiziv i BBC-së, ku luajtën gjithashtu Tracey Ullman, Miriam Margolyes dhe Rik Mayall.

Ai gjithashtu u shfaq në komedinë ITV 1983 Alfresco, me Fry, Emma Thompson, Siobhan Redmond dhe Hugh Laurie. Deri në vitin 1987, pati një rol kryesor në Tutti Frutti, rreth grupit skocez të rock and roll The Majestics, i cili luajti gjithashtu Emma Thompson dhe Richard Wilson. Një vit më parë ai ishte në filmin kriminal britanik Mona Lisa, me protagonist Bob Hoskins.

Coltrane fitoi famë të mëtejshme duke luajtur si psikologu kriminal Dr Eddie "Fitz" Fitzgerald në serialin ITV Cracker nga 1993 deri në 1995 dhe në një episod të veçantë rikthimi në 2006. Ky rol i siguroi atij çmimin Bafta për aktorin më të mirë për tre vjet radhazi nga 1994 deri në 1996.

Gjithsesi roli i i tij më i njohur erdhi në serinë e filmave Harry Potter pasi ai luajti në të tetë filmat si Rubeus Hagrid së bashku me Daniel Radcliffe, Rupert Grint dhe Emma Watson.

Në vitin 2016, ai luajti në dramën "National Treasure", fitues i Bafta-s, Channel 4, me Dame Julie Walters, në lidhje me një prezantuese komike dhe televizive të akuzuar për abuzim seksual të grave.

Në fund të vitit të kaluar ai u shfaq në specialen televizive të ribashkimit të Harry Potter, i cili ribashkoi aktorët, megjithëse JK Rowling mungonte dhe u shfaq vetëm në videoklipet e arkivave.

Coltrane u shfaq përkrah Radcliffe, Emma Watson dhe Rupert Grint, së bashku me Helena Bonham Carter, Jason Isaacs, Gary Oldman dhe Ralph Fiennes./tvklan.al