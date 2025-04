Lamtumirë Papa Françesku!

Çfarë ndodh tani?

Tashmë që mbaroi mesha e funeralit të Papës, arkëmorti do të shkojë në një procesion të ngadaltë drejt kishës së Santa Maria Maggiore për t’u varrosur. Ky ishte edhe amaneti i Papa Françeskut.

Për arsye sigurie janë vendosur barriera në momentin që do të kalojë kortezhi. Tre mijë vullnetarë janë në veprim për të siguruar drejtim, ndihmë mjekësore apo ujë për qytetarët.

Sa i përket varrimit, do të ndodhë brenda kishës dhe nuk do të jetë i hapur për publikun. Rruga për në Kishën ku do të varroset Papa, do të kalojë mes për mes Romës.