Landfilli i Sharrës nën administrimin e shtetit

Shpërndaje







18:27 10/08/2023

Bashkitë e qarkut të Tiranës debitore prej 3 muajsh

“Landfilli i sharrës” do të jetë nën administrimin e shtetit, pas vendosjes nën sekuestro preventime të kompanisë koncesionera. Gjykata e Posaçme miratoi kërkesën e SPAK për sekuestrimin e dy kompanive Integrated Energy BV SPV. Shpk dhe Integrated Energy Services. Shpk, përkatësisht kompania që fitoi koncesionin dhe kompania që do të ndërtonte inceneratorin e Tiranës dhe rehabilimin e landfillit të Sharrës.

Administratori Shtetëror i Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, në Ministrinë e Brendshme, Arjan Baçi, në një prononcim për mediat bëri me dije se puna do të vijojë tashmë nën administrimin e shtetit. Baçi tha se kanë hasur një problematikë pasi disa bashki të qarkut Tiranë nuk kanë paguar detyrimet.

“Një problematike që pamë, është që bashkitë e qarkut janë akoma debitorë. Po bëhet muaji i 3 që nuk kanë shlyer detyrimet. Kemi filluar duke i dërguar shkresat, për ti vënë para përgjegjësisë. Çmimi do të mbetet i njëjtë. Bashkia e Tiranës është prej bashkive që është debitore, po ashtu edhe e Vorës dhe disa të tjera”

Në bazë të hetimeve që ka kryer SPAK për çështjen e inceneratorit të Tiranës ka arritur të provojë se pronarë të dy kompanive Integrated Energy BV SPV. Shpk dhe Integrated Energy Services. Shpk, janë Mirel Mërtiri dhë Klodian Zoto të dy të shpallur në kërkim ndërkombëtarë.

SPAK, ka dyshime se nëpërmjet faturave tatimore fiktive Mërtiri dhe Zoto të kenë përvetësuar rreth 4.1 miliardë Lekë.

Në sekuestro u vu edhe një pasuri njësi me sipërfaqe 611 metra katrorë me vlerë 1 milion Euro e ndodhur në Durrës, në pronësi të kompanisë F.M.O.shpk që është në përdorim nga Zoto e Mërtiri. Hetimet e SPAK janë regjistuar për mashtrim me pasoja të rënda, shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash, të kryera në bashkëpunim.

Klan News