Lara Behrami e artë në Olimpiadë

13:20 11/02/2022

Bashkëshortja e futbollistit Valon Behrami fiton garën në Super G

Bashkëshortja e futbollistit me origjinë shqiptare, Valon Behrami, Lara ka fituar medaljen e artë në Super G për femra në Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit 2022. Në koleksionin e saj personal i mungonte kjo medalje dhe Lara nuk e humbi rastin. Zviceriania bëri një paraqitje të mrekullueshme me kohën 1 minutë 13 sekonda e 51 të qindat.



Pas saj u rendit, austriakja Mirjam Pushner, me 22 të qindtat pas kryesueses së garës Behramit. 29-vjeçarja nuk gaboi thuajse asgjë në garën e saj, duke merituar medaljen e argjendtë. Vendi i tretë shkoi për zvicerianen tjetër, Mishel Gisin, e cila u shpërblye me medaljen bronzi.

Klan News