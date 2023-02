Lara Colturi mbyll sezonin

21:43 08/02/2023

Dëmtimi në gju e lë jashtë të gjitha garave

Lara Colturi mbyll sezonin. Skiatorja e Shqipërisë dëmtoi ligamentin e kryqëzuar të gjurit të djathtë gjatë stërvitjeve dhe nuk do të jetë në asnjë nga garat e parashikuara.

Mësohet se pas ndërhyrjes kirurgjikale do të nisë riaftësimi që do të zgjasë disa muaj me shpresën që të jetë gati për sezonin e ri. 16-vjeçarja do ta niste Botërorin e Skive për të rritur me garën e Super Gjigandit, pikërisht në disiplinën që u shpall kampione e Botës për të reja.

Lara Colturi e cila i dha Shqipërisë disa medalje ndërkombëtare arriti të përfshihet disa herë edhe në top 30 në Kupën e Botës, ku vendosen më të mirë ka vendin e 17. Shqipëria tani do të vijojë garat e Kampionatit Botëror për të rritur me skiatorët e tjerë, 3 meshkuj e 2 femra.

