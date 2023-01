Lara Colturi merr bronz në Botëror

17:00 21/01/2023

Tjetër sukses në slalomin gjigant për skiatoren e Shqipërisë

Lara Colturi mori një tjetër medalje në Kampionatin Botëror për të rinj që po mbahet në St. Anton të Austrisë. Skiatorja e Shqipërisë u rendit e treta në garën e Slalomit Gjigant, duke merituar bronzin në garën e zhvilluar të shtunën. Pas zbritjes së parë që nuk shkoi edhe aq mirë, Lara u përmirësua në të dytën ku pjesa më e madhe e rivaleve nuk arriti ta përfundonte. 16-vjeçarja u ngjit 8 pozicione më lart.

“Isha pak e lodhur në provën e parë dhe pastaj fola me babanë tim se si mund të isha më e shpejtë tek e dyta dhe ia arrita”.

Kjo ishte edhe gara e fundit për këtë aktivitet për Lara Colturi, që do të vijojë me turin e Kupës së Botës në Kronplatz të Italisë. Colturi u shpall të premten kampione Bote për të reja në disiplinën e Super Gjigantit. Skiatorja tjetër e Shqipërisë, Chiara Di Camillo u rendit e 41 mes 91 konkurrenteve. Shqipëria përfaqësohet në Botërorin të rinjve edhe me Denni Xhepën dhe Kevin Qerimin.

