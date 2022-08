Lara Colturi vijon me sukseset

Shpërndaje







21:40 12/08/2022

Skiatorja e Shqipërisë arrin fitore në Amerikën e jugut

Lara Colturi skiatorja e natyralizuar shqiptare po vijon me sukseset në garat që po mbahen në Amerikën e Jugut. Deri më tani 15-vjeçarja ka fituar 7 prej tyre në Kili dhe Argjentinë.

Lara do të qëndrojë deri në mes të shtatorit ku do të përfundojë të gjitha garat e cirkuitit të këtij kontinenti. Më pas do t’i rikthehet përgatitjeve në Europë.

Drejtuesit e Federatës Shqiptare të Skive presin shumë nga Lara Colturi që prej këtij sezoni do të bëhet pjesë e Kupës së Botës si dhe në Kampionatin Botëror të të Rinjve.

Tv Klan