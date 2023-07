Largimi i infermierëve, shqetësim në Kosovë

Shpërndaje







21:44 29/07/2023

Sindikatat kritikojnë politikat e qeverisë

Numri i infermierëve që po largohen nga Kosova është goxha i madh. Vetëm këtë vit janë larguar 25 infermierë drejt Gjermanisë, ndërsa 30 të tjerë janë në fazën e testimit.

Largimi i bluzave të bardha ka ngritur shqetësimin e ish-drejtuesve të Sindikatës së Infermierëve që kritikojnë udhëheqësit e sistemit shëndetësor.

Fitim Havolli, ish-kryetari i Sindikatës së Infermierëve: Kam ngritur si shqetësim para pesë vite që ky problem do t’i ndodh vendit tonë por faji gjithmonë është tek politika që udhëheq me sistemin tonë shëndetësor.

Ai e konsideron si të vonuar mundësinë e parandalimit të ikjes së profesionistëve shëndetësor, duke e parë siç thotë se si po udhëhiqet shëndetësia në Kosovë.

“Nuk ka shqetësim më të madh se sa me të ikë njerëzit që e trajtojnë jetën e njerëzve. Është çështje shumë sensitive. Me të ik profesionistët të cilët kanë përvojë jashtë vendit, ti ki me mbet pa profesionistë”.

Ndërkohë që veç agjencive, mjekët apo infermierët po tentojnë të ikin nga Kosova nëpërmjet vetëpunësimit.

Tv Klan