Largimi i muxhahedinëve? Yuri Kim: Ta vendosë qeveria!

16:50 21/06/2023

Ambasadorja e SHBA: Mbështesim Shqipërinë kur zbaton ligjet e saj

Pas 3 vitesh e gjysmë si ambasadore e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim zhvilloi konferencën e fundit me gazetarët shqiptarë.

Teksa u ndal në operacionin e policisë shqiptare në kampin e MEK, ambasadorja vlerësoi se është në dorë të qeverisë shqiptare një vendim i mundshëm për të larguar muxhahedinët nga vendi, ndërsa garantoi se në këtë vendimarrje do ketë mbështetjen e Shteteve te Bashkuara të Amerikës.

“Ky është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare. Një gjë është e qartë ne mbështesim të drejtën e Shqipërisë për të zbatuar ligjet e saj në vendin e saj. Ka gjithashtu terma të caktuar të cilat zbatohen për çdo lloj mysafiri në vendin tuaj dhe kështu duhet të bëjnë edhe ato për ju, t’ju zbatojnë”.

Ambasadorja Yuri Kim foli edhe për drejtësinë e re në vend. Ç’rrënjosja e korrupsionit dhe e drejta e pronës, Yuri Kim tha se duhet të jenë prioritet.

“Shqipëria ka ndërmarrë reforma të vështira, veçanërisht ajo në drejtësi. Ajo po jep rezultat. Edhe pse ka shumë punë për të bërë. Është e nevojshme të vijohet për të mbajtur këto reforma, siç është çrrënjosja e korrupsionit apo lehtësimi i procedurave për të drejtën e pronësisë. Do të lehtësonte më shumë bizneset amerikane që investojnë në Shqipëri.”

Ambasadorja e SHBA përcolli një mesazh edhe për Kosovën, teksa kërkoi të merren në konsideratë miqtë e saj.

“Nuk besoj se do duhet të rikujtohet se sa shumë besojnë SHBA-të te Kosova, apo angazhimi që ne kemi për një Kosovë të pavarur. Nëse ju duhet provë, shkoni pas, disa vite më pas. Është një kohë që liderët të lënë mënjanë egot dhe të mendojnë për krenarinë kombëtare. Të marrin në konsideratë atë që u thonë miqtë.”

Pavarësisht se misioni i saj si ambasadore përfundon, lidhjet e Yuri Kim me Shqipërinë nuk shkëputen përfundimisht.

“Në fakt në pozicionin tim të ardhshëm do të kem përgjegjësi për gjithë Evropën dhe për Shqipërinë, mbase jo të gjithë do të jenë të kënaqur për këtë, por unë jam. E shpreha edhe më herët jam prekur dhe kam ndryshuar nga përvoja ime këtu, nëse kthehem në Shqipëri ose jo, Shqipëria do të jetë gjithmonë me mua”.

Me mbylljen e mandatit në Tiranë, ambasadorja Yuri Kim pritet të marrë detyrën e zëvëndës ndihmës sekretares për çështjet Europiane në Departamentin Amerikan të Shtetit, ndërsa në vend të saj është emëruar nga Joe Biden David Kostelancik.

