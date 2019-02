Largohet nga fusha e lojës dhe shkon tek bashkëshortja që po lind (Video)

Një rast për t’u përgëzuar ai i portierit të skuadrës së Newport, i cili respektoi anën profesionale por edhe atë familjare. Joe Day u largua me shpejtësi nga fusha e lojës sapo arbitri i ra bilbilit. Bashkëshortja e tij ndodhej në spital dhe po sillte në jetë vajzat binjake.

28-vjeçari ka marrë lavdërime edhe nga trajneri i tij për profesionalizmin e treguar. Portieri e kishte fikur telefonin para fillimit të ndeshjes.

“Si profesionist që është, e fiku telefonin. Besojeni ose jo, nuk ja fsheha unë, por e fiku vet. Sapo përfundoi ndeshja, ai më tha ‘a mund të largohem të lutem’? Sigurisht që mundesh i thashë“, është shprehur trajneri i Newport.

Përveç gëzimit që u bë babai i dy vajzave, Joe Day u largua nga fusha me kokën lart pasi skuadra e tij fitoi 2 me 0 ndaj Middlesbrough. /tvklan.al

👶👶 @NewportCounty goalkeeper Joe Day’s wife has been close to giving birth to twins for days.

🕤 Tonight, she went into labour during The Exiles’ 2-0 win over @Boro.

🏃 At the FT whistle, Joe raced straight down the tunnel to be with his wife.

💛 Good luck Joe and family! pic.twitter.com/w46gD2GjoM

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2019