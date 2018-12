Largohet Sekretari i Brendshëm i SHBA

Sekretari i Brendshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ryan Zinke do të largohet nga posti i tij në fund të vitit. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili falenderoi Zinke për punën dhe shërbimin e tij. Pritet që javën e ardhshme, Trump të emërojë Sekretarin e ri të Brendshëm, apo ministrin e Brendshëm.

Ryan Zinke, ish-marins dhe ish-Kongresmen, ka qenë i përfshirë në akuzat për shkelje të etikës. Ai është përballur me kritika për udhëtime të shtrenjta me helikopterë të policisë amerikane dhe me avionë privatë. Ndryshimet e kushtueshme në departamentin e tij kanë qenë gjithashtu pjesë e kritikave.

New York Times ka botuar edhe një artikull ku thuhet se Ryan Zinke ka penguar zgjerimin e një kazinoje pas takimeve me lobistë që kundërshtojnë këtë plan.

Pas gjithë këtyre kritikave dhe shqetësimeve të bëra në adresë të tij, nuk është e qartë nëse Zinke u shkarkua nga presidenti Trump apo dha dorëheqjen. /tvklan.al