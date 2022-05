Lavrov: Armët e Perëndimit, objektiv sapo të hyjnë në Ukrainë

10:35 01/05/2022

Sipas ministrit të Jashtëm rus, Sergej Lavrov Rusia nuk e sheh veten në luftë me NATO-n. Më shumë beson NATO, se është në luftë me Rusinë, tha Lavrov në një intervistë për televizionin arab, Al-Arabija. Po ashtu Rusia nuk kërcënon me armë atomike, tha Lavrov, janë mediat perëndimore që ekzagjerojnë në këtë pikë.

“Ne nuk luajmë me një luftë atomike”, citohet Lavrov nga agjencitë Ria dhe Tass. Së fundmi Lavrov kishte paralajmëruar nga rreziku i një lufte të tretë botërore. Rusia vendosi në gatishmëri në fund të shkurtit, armët kërcënuese, që u kuptua në botë si sinjal kërcënues me arsenalin atomik.

Sipas Lavrov, Rusia i di rrugët përmes të cilave, perëndimi do të dërgojë armë në Ukrainë. Këto armë do të bëhen objektiv sulmi “sapo të arrijnë në territorin e Ukrainës”. Ministri i Jashtëm rus përsëriti mbi atë që Rusia e quan “operacioni special”, por perëndimi luftë sulmuese në Ukrainë, se ky do të marrë fund sapo të jenë arritur të gjithë qëllimet. Këto janë mbrojtja e popullsisë civile në Ukrainën lindore dhe garancia se “nga territori i Ukrainës nuk vijnë kërcënime për këtë popullsi dhe për Rusinë. Kjo është e gjitha.”

Por sipas vlerësimit të SHBA, ofensiva ruse nuk po ecën sipas planit që kishte parashikuar Kremlini. “Ne besojmë (…), se ata me atë që duan të arrijnë në Donbas janë prapa planeve”, tha një funksionar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes në Uashington. “Ne besojmë, se me rrethimin e plotë të trupave ukrainase, ata duhet të kishin përparuar më shumë.” Trupat ukrainase po mbrohen me shumë efektivitet kundër përparimit të trupave ruse.

Edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky vlerësoi në videon e fundit gjendjen në Lindje, se “po e godasim pushtuesin në të gjitha drejtimet nga përpiqet të hyjë. Gjendja në rajonin e Kharkivit është e vështirë, por ushtria jonë dhe shërbimi sekret kanë arritur suksese të rëndësishme taktike. Zelensky nuk dha hollësi. /DW