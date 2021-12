Lazio afrohet me Europën, mposht Xhenoan

23:37 17/12/2021



Lazio vijon ngjitjen në tabelën e klasifikimit të Seria A. Kryeqytetasit mposhtën Xhenoan në raundin e 18-të të kampionatit me shifrat 3-1 dhe tashmë distanca me zonën që të dërgon në Kupat e Europës sezonin e ardhshëm ngushtohet së tepërmi.



Me Hysaj dhe Strakoshën që konfirmohet në portë, bardhekaltërit nuk hasën shumë probleme në ‘Olimpico’, teksa kishin një marsh më shumë se kundërshtari. Pedro zhbllokoi duelin pas 36 minutash lojë. Me avantazhin minimal 1-0 u mbyll pjesa e parë, ndërsa në të dytën, Hysaj i la vendin Radu, ndërsa zëvendësimi tjetër, Luis Alberto shërbeu për Açerbin tek goli i 2-0.

Për të blinduar fitoren e Lazios mendoi Zakanji në të 81-ën minutë. Xhenoa u përpoq të rikthehet në lojë, por goli i Melegoni ishte shumë i vonë me skuadrën e trajnerit Shevçenko që duket se ka humbur shumë, pasi nuk fiton një ndeshje në kampionat që prej shtatorit. Lazio numëron 28 pikë në vendin e tetë, ndërsa Xhenoa e parafundit me 10 pikë.

