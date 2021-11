Lazio nxjerr në shitje sulmuesin shqiptar, Vedat Muriqi

23:26 23/11/2021

E ardhmja e Vedat Muriqit te Lazio sa vjen e bëhet më e ndërlikuar. Sulmuesi i përfaqësueses së Kosovës nuk ishte bindës në ato pak minuta që ka luajtur me fanellën e kryeqytetasve, duke përfunduar në merkato. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, presidenti Claudio Lotito ka nisur punën për të gjetur një zëvendësues të tij në “Olimpico”, me trajnerin Sarri i cili nuk beson shumë tek cilësitë e 27-vjeçarit.



Tekniku italian kërkon për të hapur një cikël fitues tek Lazio dhe themelet pritet të vijojnë të hidhen nga merkato e jJnarit. Muriqi mendohet se do të largohet nga italianët, por dilema e madhe është periudha se kur. Sulmuesi ka derën e hapur për t’u larguar me huazim në Janar, me opsion shitjen përfundimtare në merkaton e verës.

Por fakt është se aktualisht janë shumë pak ofertat në tryezën e klubit roman për të dhe duket se largimi i tij është më i vështirë nga sa ishte menduar. Si zëvendësues, Lazio ka identifikuar sulmuesin 21-vjeçar, Erik Botem të Bodo/Glimt.

