Lë Alar Band për “La Scala”? Xhieldo flet për planet e tij në muzikë

Shpërndaje







12:26 21/10/2023

Xhieldo, këngëtari i njohur i bandës muzikore “Alar Band” ka vendosur t’i dedikohet muzikës klasike. Sot në një intervistë për “Aldo Morning Show” ai thotë se ka fituar Akademinë e La Scala dhe do shkëputet nga muzika e lehtë për dy vite. Por ç’do ndodhë me grupin?

“Këto dy vite do jenë pushim me shumë mundësi me grupin, por normalisht ne do jemi pas La Scalës”, shprehet Xhieldo.

Më tej ai shpjegon më në detaje sa i takon këtij specializimi jashtë vendit.

Xhieldo: Në La Scala specializohesh vetëm për kanto.

-Ofrojnë një lloj kontrate?

Xhieldo: Sigurisht! Nëse ti ke një ecuri shumë të mirë, të ofrojnë kontrata. Jo si këtu në Shqipëri, por të japin role përshembull “për këtë shfaqje ti paguhesh dhe kaq.”

-Ka qenë dikush para teje në këtë Akademi?

Xhieldo: Ka qenë Enkeleda Kamani, po bën një karrierë shumë të mirë jashtë. Momentalisht besoj është në Francë.

-Kur them që s’do kthehesh ti, ja urdhëro!

Xhieldo (qesh): Faktikisht s’po iki me qëllimin që të mos kthehem, por dua të bëj këtë specializim dy vite sepse është e domosdoshme për çdo këngëtar. Sepse arrin të përfitojë më shumë teknika.

“Unë nisem më datë 30 Tetor, kam një rolt ë vogël në hapjen e 70-vjetorit, një rol episodik tek një opera, dhe me dy nëntor filloj Akademinë”, përfundon këngëtari./tvklan.al