Le Pen bën thirrje për marrëdhënie më të forta NATO-Rusi! Nëse bëhet presidente, paralajmëron…

18:27 13/04/2022

Kandidatja franceze për presidente Marine Le Pen thotë se do të propozojë marrëdhënie më të ngushta mes NATO-s dhe Rusisë nëse merr pushtetin. Në një konferencë për shtyp, politikania e ekstremit të djathtë bëri thirrje për një “afrim strategjik” midis palëve, pas përfundimit të luftës në Ukrainë.

Ajo shtoi se do ta tërhiqte Francën nga struktura e komandës ushtarake të NATO-s, nëse do të rezultonte fituese. Por ajo tha se do të vazhdojë të respektojë një pakt kyç të NATO-s sipas të cilit një sulm ndaj një anëtari të aleancës ushtarake shihet si një sulm ndaj të 30 anëtarëve.

Rusia ka kundërshtuar çdo zgjerim të NATO-s drejt kufijve të saj, përfshirë çdo përpjekje të fqinjit të saj Ukrainës për t’u bashkuar me aleancën ushtarake. NATO i ka dërguar armë ushtrisë ukrainase gjatë konfliktit.

Le Pen do të përballet me Emmanuel Macron për presidencën në balotazhin e zgjedhjeve më vonë gjatë këtij muaji. Disa e kanë akuzuar Le Pen si shumë të afërt me Rusinë. Ajo e ka dënuar publikisht pushtimin e Ukrainës, por ka vizituar presidentin Putin përpara zgjedhjeve të mëparshme franceze në 2017. Partia e saj po ashtu ka përdorur edhe hua ruse./tvklan.al