Leao afër rinovimit me Milan

20:15 26/04/2023

Firma në kontratë mund të hidhet përpara ndeshjes së parë të derbit europian ndaj Interit

Rafael Leao ka dhënë një kontribut të madh në ecurinë e Milanit në këtë sezon. Ylli portugez shënoi dopietë në sfidën e fundit në kampionat ndaj Leçes, por gjithashtu ka ndihmuar “Djallin” që të kualfikohet në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve. Në total, në 41 takime të luajtura në këtë sezon, Leao ka shënuar 3 gola dhe ka dhënë 12 assite.

Kontrata, 23-vjeçarit i përfundon në verën e 2024, ndërsa intersimi nga klubet e tjera është i madh. Nisur nga kjo, te Milani duan që të rinovojnë me portugezin, pasi e shikojnë atë si një aset me rëndësi. Drejtuesit kuqezinj, Paolo Maldini dhe Frederik Masara patën takime me përfaqësuesit e futbollistit.

Sipas “Sportmediaset”, diskutimet po shkojnë mirë dhe oferta e re duket se e kënaq Leaon. Portugezit i janë ofruar 6.5 mln Euro në një sezon plus bonuset. Oferta e Milanit është vetëm gjysmë milioni Euro më pak se sa lojtari kishte kërkuar.

Përveç kësaj, klubi do të shlyejë edhe 2 mln Euro që i janë paguar deri më tani Sporting Lisbonës. Në total, 23-vjeçari i detyrohet klubit portugez 22 mln Euro.

Synimi është që Leao të firmosë deri në 2027. Nisur nga përparimi i bisedimeve, firma në kontratë mund të vijë përpara derbit europain, me sfidën eparë që do të luhet më 10 Maj.

Klan News