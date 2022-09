Leclerc merr pole position në Monza

23:59 10/09/2022

Charles Leclerc realizoi kohën më të shpejtë duke fituar pole-position për Ferrarin në Çmimin e Madh të Italisë. Piloti nga Montekarlo la pas edhe kampionin në fuqi Maks Veshtapen në pistën e Monzës.

Holandezi dhe piloti tjetër i “Kokëkuqes”, Karlos Sainz ishin penalizuar për shkak të motorit dhe Lekler e kishte të siguruar nisjen nga vendi i parë, e prapë ai realizoi kohën më të shpejtë, duke lumturuar tifozët italianë.

Piloti tjetër i Red Bullit, Serxho Perez edhe pse shënoi kohën e katërt më të shpejtë, do të zhvendoset me 10 vende pasi është i penalizuar. Shtatë herë kampioni i botës Ljuis Hemilton doli në vend të pestë, por ai do ta nisë garën në fund, pasi ndërroi njësinë motorike, ashtu si edhe Sainz.

Në radhën e parë, do të jetë piloti i Mercedesit, Xhorxh Rasëll, i cili realizoi kohën e gjashtë më të shpejtë. Në total, janë nëntë pilotët në këtë garë që kanë marrë penalitete nga komisarët.

