Lefter Koka ballafaqohet të premten me dëshmitë për Elbasanin

Shpërndaje







16:05 21/02/2022

SPAK sekuestron dokumentet e ARM Fier dhe pyet zyrtarët

“Ish-Ministri i Mjedisit Lefter Koka të premten do të ballafaqohet me dëshmitë e 5 anëtarëve të Komisionit të Trajtimit të Inceneratorit të Elbasanit në sallën e Gjykatës së Posaçme. Ai do mbajë qëndrimin e tij në lidhje me këto deklarime, në një kohë që SPAK është në kulmin e hetimeve për inceneratorin e Fierit. Për këtë të fundit janë sekuestruar dokumente në zyrën rajonale të mjedisit Fier dhe janë marr dëshmi të zyrtarëve”.

Këto veprime synojnë të zbulojnë nëse ka pasur shkelje me lejen dhe zhvendosjen e koordinatave të ndërtimit të inceneratorit. Burimet thanë që këto nuk janë të vetmet shkelje të dyshuara për të cilat vijon verifikimi.

Ndërkohë Koka ende nuk është pyetur nga Prokuroria për rastin e Fierit në cilësinë e ish-ministrit, për të cilin tre ditë më parë u mor në pyetje kreu i Bashkisë së këtij qyteti Armando Subashi.

Marrja në pyetje do të vijojë për çdo zyrtarë e ish-zyrtarë i cili është verifikuar në bazë dokumentacioni.

Prej më shumë se 1 viti, SPAK ka regjistruar procedim penal nën dyshimin e shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit për koncensionet e inceneratorëve, përfshi edhe atë të Tiranës, për të cilin gjithashtu ka nisur analizimi në bazë dokumentesh dhe dëshmish për të kuptuar përgjegjësitë penale.

Tv Klan