Lefter Koka në gjendje të rëndë shëndetësore

20:51 22/07/2022

Ish-ministri i Mjedisit shtrohet për kurim në spital të burgut

Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka ka lënë qelinë e paraburgimit në Durrës dhe është nisur me urgjencë drejt spitalit të burgut.

Burime bëjnë me dije për Klan News se Koka është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ish-ministri i Mjedisit është transferuar me maskë oksigjeni.

Po i njëjti burim bën me dije se do t’i bëhen ekzaminimet e nevojshme dhe më pas do të vendoset nëse Lefter Koka do të qëndrojë në spitalin e burgut apo do të kthehet në qeli.

Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka ndodhet prej disa muaj në burg i akuzuar për abuzime me koncesionet për ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit dhe të Tiranës.

