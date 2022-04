Legalizohen pallatet e braktisura në Vlorë

Shpërndaje







22:33 17/04/2022

Zv/Kryeministri Ahmetaj: Nuk do lejojmë më që investitorë të tillë të marrin leje ndërtimi

Me zhvillimin turistik të Vlorës është rritur interesi për pronat e paluajtshme dhe rregullimin juridik të tyre. Një nga problemet e shfaqura ka qenë edhe ai i legalizimit të pallateve të braktisura ndër vite nga investitorët.

Gjatë kësaj të diele në Vlorë u realizua përherë të parë procesi i legalizimit për disa pallate të kësaj kategorie. Bëhet fjalë për 5 pallate të tilla në lagjen Pavarësia, nga legalizimi i të cilave përfitojnë 210 familje dhe rreth 60 njësi tregtare.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin zv/Kryeministrin Arben Ahmetaj dhe drejtori i Kadastrës Shqiptare Artan Lame. Ahmetaj tha se për investitorët që kanë bërë shkelje do merren masa ligjore.

“Ne e kemi diskutuar disa herë dhe së shpejti do ta formalizojmë si normë ligjore që ndërtuesit që kanë braktisur ndërtimet dhe nuk i kanë shërbyer në bazë të ligjit procesit të qytetarëve deri në fund, ata si emra dhe kompanitë e tyre do të ndalohen të marrin më leje ndërtimi nga bashkitë, pa përmbyllur më pare procedurat me banorët për objektet e ndërtuara”.

Një nga projektet më të rëndësishme është edhe digjitalizimi i mbi 50 milionë dokumenteve dhe hartave të të Kadastrës.

Klan News