“Mbretëresha” e tenisit diagnostikohet me kancer gjiri dhe në fyt

16:27 02/01/2023

Tenistja e njohur amerikane Martina Navratilova është diagnostikuar me kancer në fyt dhe gjoks.

Mediat e huaja shkruajnë se 66 vjeçarja është shprehur se pavarësisht sëmundjes së dyfishtë do të luftojë deri në fund për t’u shëuar. Navratilova, e lindur në Çekosllovaki numëron 59 fitore në karrierën e saj.

Martina Navratilova, one of the greatest athletes in history, has been diagnosed with Stage 1 throat cancer.



In addition, an unrelated form of breast cancer was discovered during exams. Both cancers are in their early stages with great outcomes.



Thinking of you, @Martina ❤️